На Московском и Червишевском трактах в Тюмени изменили скоростной режим

На Московском и Червишевском трактах на подъезде к Тюмени изменили скоростной режим с 28 сентября. Здесь установили знаки "Начало населенного пункта". Данное решение приняла специальная комиссия по безопасности движения, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В южной части города от Московского тракта до ТЭЦ-2 будет зона населенного пункта. "Данный участок считается аварийно-опасным. Поэтому его решено включить в зону населенного пункта и выставить соответствующие знаки", - отметил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

Работа камер, которые следят за скоростным режимом, будет перенастроена в ближайшее время.