Фотогалерея: на конкурсе "Учитель года России – 2022" в Тюмени стартовали "Мастер-классы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Учитель английского языка из Челябинска расскажет о наставничестве

Второй тур заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" стартовал в Тюмени 29 сентября. Испытание "Мастер-класс" для лауреатов конкурса проходит в эти минуты в музейном комплексе им. И.Я.Словцова.

В течение дня каждый из пятнадцати лауреатов проведет мастер-класс, на котором продемонстрирует персональные профессиональные техники, имеющие практическую эффективность.

30 сентября педагоги ответят на "Вопрос учителю года" – испытание в формате пресс-конференции, на которой вопросы конкурсантам зададут ученики, родители, представители СМИ, профессиональной общественности.

По итогам этих испытаний жюри назовет пять призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в финальном испытании "Педагогический совет". Они обсудят с министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию.

Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя главного приза – "Большого хрустального пеликана" – объявят 5 октября в Государственном Кремлевском дворце.