Лауреат конкурса "Учитель года России - 2022" Сергей Горюшкин создал социальный ролик с тюменскими гимназистами

| Фото: пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" | Фото: пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022"

Социальный ролик создал с тюменскими гимназистами лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", учитель биологии из Рязанской области Сергей Горюшкин, сообщает пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022".

Участник из Рязани успешно прошел испытания первого тура – "Урок" и "Воспитательное событие". Педагог рассказал детям, как формируется язык естествознания, что на него влияет. Занятие получилось интересным, считает учитель биологии.

"Естествознание – это область наук. Туда входят физика, химия, биология, география. Символы, при помощи которых мы можем передать ту или иную информацию, есть язык естествознания. Откуда берутся эти символы? Они формируются в процессе открытий. На занятии мы разбирали, как были сделаны те или иные открытия. Что было причиной? Какие характеристики личностей ученых стали причиной тех или иных открытий", – поделился Сергей Горюшкин.

А его "Воспитательное событие" было направлено на развитие социального партнерства. С учениками Сергей Горюшкин решил запустить экологическую акцию. В процессе был снят видеоролик, в котором учащиеся рязанской школы № 75 вместе с учениками гимназии № 16 предлагают запустить акцию по утилизации электронных отходов "Эко вместо эго". Ребята внесли предложения об организации мероприятия на уровне школ. Социальный ролик планируют отправить организаторам акции "Большая перемена".

Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя главного приза – "Большого хрустального пеликана", будет объявлено 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.