Лауреат конкурса "Учитель года России – 2022" из Чечни назвал профессию педагога профессией дальнего действия

| Фото: пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" | Фото: пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022"

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Профессия учителя - это профессия дальнего действия, которая будет актуальна всегда. Ее не смогут заменить роботы, как бумажную книгу не заменит электронная. Так считает лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", учитель русского языка и литературы из Чеченской республики Ахмед Ламаркаев, сообщает пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022".

По его словам, XXI век – это новые вызовы, с каждым днем появляются новые профессии, поэтому говорить на эту тему нужно чаще. Лауреат рассказал, что тему профориентации он обсудил с десятиклассниками на испытании "Воспитательное событие", а психологизм в романе Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" - на испытании "Урок".

Профориентационное событие нашло живой отклик у старшеклассников. К перспективным направлениям преподаватель отнес IT-технологии и программирование.

Из своих любимых произведений педагог отметил "Воскресение" Льва Толстого и "Крестный отец" Марио Пьюзо. Из недавно прочтенных – "Вокруг света за 80 дней" Жюля Верна.

Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя главного приза – "Большого хрустального пеликана", будет объявлено 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

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