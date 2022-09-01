Участники конкурса "Учитель года России - 2022" посетили тюменские школы, колледжи и вузы

| Фото: пресс-центр "Учитель года - 2022" | Фото: пресс-центр "Учитель года - 2022"

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Объекты образования Тюмени посетили финалисты конкурса "Учитель года России - 2022" и их сопровождающие. Программа была выстроена таким образом, чтобы гости могли познакомиться с работой разных учреждений – среднего, среднего специального и высшего уровней обучения.

Огромное впечатление на участников произвело посещение второго корпуса общеобразовательной школы № 65, который три года назад открыли в Тюмени. В настоящее время в школе обучаются 8 тыс. 100 детей, из них 5 тыс. 100 – во втором корпусе.

"Мы называем нашу школу "Школой успеха" – мы хотим, чтобы каждый ребенок нашел свой успех. Представить, что все дети будут математиками и физиками очень трудно, поэтому мы поставили себе задачу раскрыть таланты каждого, чтобы он чувствовал себя счастливым и бежал в школу с большим удовольствием. Мы создавали среду, в которой каждый уголок будет для детей комфортным", - рассказала директор школы Оксана Фокина.

Одна из сопровождающих финалистов - учитель изобразительного искусства и черчения Наталья Чайченко из Рыбинска Ярославской области - отметила яркое и красивое оформление рекреаций и необычные зоны отдыха для школьников. Педагога поразил и размах, потому что в самой большой школе в Рыбинске занимаются 1 тыс. 500 школьников. Воплощенные строителями и работниками образования идеи интересны преподавателям из других регионов.

"Повезло детям, которые здесь учатся. Очень хорошая и красивая школа, замечательно оборудована. Педагоги – отзывчивые и душевные. Больше всего поразили огромные рекреации, диванчики и соты для отдыха школьников, большое количество игр, в которые можно играть во время перемены, комната релакса у психолога. Думаю, мало в каких школах есть такое оборудование", - считает Татьяна Агошкова из города Черкесска Карачаево-Черкесской республики.

| Фото: пресс-центр "Учитель года - 2022" | Фото: пресс-центр "Учитель года - 2022"

Гости посетили Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, а также ФабЛаб Тюменского государственного университета. Директор техникума Марина Галанина считает, что для того, чтобы добиваться результатов, нужно работать управленческой, педагогической и студенческой командой. В техникуме обучают 11 специальностям и пяти профессиям. Преподаватели и студенты ведут профессиональные проекты и главная задача педагогов – дать возможность молодым людям прийти в профессию, ее получить и быть полезными своей стране.

Заместитель директора Центра развития образования города Челябинска Светлана Зайкова в Тюмени в третий раз и в восторге от города, от уровня организации конкурса и от качества учебного процесса – от среднего до высшего уровня.

"Участие в конкурсе и знакомство с объектами образования – мощная педагогическая прокачка, которая дорогого стоит, – поделилась впечатлениями Светлана Александровна. - Школы, колледжи и вузы – замечательные места, в которых можно учиться, развиваться и действительно приходить к успеху. В Челябинске есть замечательные новые школы, но приятно удивлена уровнем и размахом школы в Тюмени – директору можно поставить памятник за организацию учебного процесса, чистоту и порядок".

Директор Хабаровского краевого института развития образования Инга Кузнецова считает, что обучение в учреждениях образования Тюмени организовано с душой. Инне Викторовне понравилась организация в колледже мастерских для ребят, в которых они могут получить трудовые навыки и освоить профессию. Педагог высоко оценила действие программы по среднему профессиональному обучению в регионе для детей, которые не закончили девятый класс, и полагает, что опыт тюменских педагогов может быть востребован в других регионах.

"Тюмень напомнила мне родной город своей теплотой и атмосферностью, – призналась Инга Кузнецова. – Очень понравились экскурсии и ознакомительная поездка по объектам образования. Поразил масштаб и уровень организации обучения. В этом – заслуга школьной команды. Чувствуется, что это сделано с любовью к детям".