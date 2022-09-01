В тюменской гимназии создали коллекцию сувенирных тарелок от финалистов "Учителя года России – 2022"

| Фото: Минпросвещения РФ | Фото: Минпросвещения РФ

Коллекция памятных сувенирных тарелок, которые привезли из разных регионов страны финалисты конкурса "Учитель года России – 2022", появилась в гимназии №16 в Тюмени, сообщает Минпросвещения РФ.

Этой традиции уже много лет. Она дает возможность сохранить в памяти участников профессионального события атмосферу сопереживания, яркие эмоции, которые сопровождали конкурсантов и школьников, участвовавших в испытаниях.

"Самые теплые воспоминания останутся у всех конкурсантов и членов жюри о днях, проведенных в стенах гимназии №16 Тюмени: четкость и точность решения всех организационных задач, позитивный настрой и неиссякаемая энергия, искренняя забота и внимание к каждому", - отметили в Минпросвещения России.

Напомним, с 22 по 27 сентября в Тюмени в гимназии №16 прошел первый тур заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022". На протяжении нескольких дней финалисты участвовали в конкурсных испытаниях "Урок" и "Воспитательное событие". Их итогом стало объявление 15 лауреатов конкурса, которые прошли в следующий тур.