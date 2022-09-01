В Тюмени назвали имена 15 лауреатов конкурса "Учитель года России – 2022"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Имена 15 лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" объявили на торжественном мероприятии в гимназии № 16 в Тюмени. Именно они продолжат борьбу за звание учителя года в ходе испытаний "Мастер-класс" и "Вопрос учителю года" 29 и 30 сентября.

Лауреатами конкурса стали: учитель астрономии из Кабардино-Балкарии Аслан Кашежев; учитель истории и обществознания из Курганской области Юрий Долгих; учитель обществознания из Татарстана Ильсур Зиганшин; учитель биологии из Рязанской области Сергей Горюшкин; учитель русского языка и литературы из Чеченской республики Ахмед Ламаркаев; учитель истории и обществознания Юлия Бахмутская из Донецкой народной республики; учитель ОБЖ Геннадий Старунов из Москвы; учитель русского языка и литературы Евгения Макарова из Мордовии; учитель английского языка Андрей Колоухов из Хакасии; учитель иностранного языка Вероника Мушкарина из Челябинской области; учитель математики Екатерина Щербакова из Краснодарского края; учитель истории Дмитрий Лутовинов из Московской области; учитель химии Тимур Артыков из Ульяновской области; учитель английского языка Зильфира Батырова из Ямало-Ненецкого автономного округа; учитель истории и обществознания Артем Малинин из Удмуртии.

Председатель редакционного совета "Учительской газеты", заместитель председателя оргкомитета конкурса "Учитель года России – 2022" Петр Положевец обратился ко всем финалистам конкурса "Учитель года России – 2022", отметив, что главное их приобретение – это новые друзья и общение с коллегами.

"Не важно, стали ли вы лауреатами и сколько баллов набрали, важно то, что вы в "пеликаньей семье". Вместе с вами мы можем делать нашу систему образования лучше и давать детям уверенность в будущем в это сложное, неопределенное время", - подчеркнул Петр Положевец.

Он также поблагодарил гимназию № 16 Тюмени за теплый прием и великолепную организацию конкурсных испытаний.

Сопредседатель жюри четвертой группы, заместитель директора гимназии № 16, абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021" Екатерина Костылева пожелала всем участникам заключительного этапа творческих успехов.

"Желаю, чтобы те эмоции, которые вы испытываете, переросли в творческий запал, с которым вернетесь и придете к своим детям. Вы, правда, очень замечательные, я была счастлива работать с такими коллегами", - сказала она.

Кандидат исторических наук, ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров также поблагодарил всех участников за теплую атмосферу.

"Дорогие педагоги, искренне благодарю вас за те события, которые стали событиями, за те ценности, которые действительно сегодня стали ценностями и засветились по-другому. Я признателен за те открытия, за те улыбки детей, которые мы получили. Этот букет эмоций, чувств – это все вы. Спасибо вам", - обратился он к участникам мероприятия.

Отметим, в рамках торжественной церемонии прошла жеребьевка конкурсного испытания "Мастер-класс", которое состоится 29 сентября в музее им. И. Я. Словцова. Каждый из пятнадцати проведет мастер-класс, на котором продемонстрирует персональные профессиональные техники, имеющие практическую эффективность. Затем педагоги ответят на "Вопрос учителю года" – испытание в формате пресс-конференции, на которой вопросы конкурсантам зададут ученики, родители, представители СМИ, профессиональной общественности.

По итогам этих испытаний жюри назовет пять призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа. На финальном испытании "Педагогический совет" они обсудят с министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию.

Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя главного приза – "Большого хрустального пеликана" - будет объявлено 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

Любовь Голышева