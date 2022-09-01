Финалист "Учителя года России – 2022" Светлана Цуканова: "Дети должны понимать, что являются частью большой страны"

| Фото: пресс-центр Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» | Фото: пресс-центр Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022»

Дать понять девятиклассникам, что они являются частью России и уже сейчас могут принять участие в решении ее проблем, – такую задачу ставила перед собой учитель физики из поселка Лев Толстой Липецкой области Светлана Цуканова на конкурсном испытании "Воспитательное событие", сообщает пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022".

По ее словам, идеи старшеклассников могут стать решением актуальных вопросов посредством участия в проектно-исследовательской деятельности.

"К примеру, возникли в стране проблемы с производством бумаги – они могут быть решены в том числе и силами ребят, которые участвуют в исследованиях", – уверена педагог.

Именно так она работает в школе родного поселка. Под ее началом дети занимаются проектной деятельностью, выходят на всероссийские конкурсы, становятся победителями. Светлана Цуканова уверена, что в будущем сопричастность поможет нынешним школьникам стать высококлассными специалистами, способными творить будущее России.

"Это прием, который дает возможность исследовать любую проблему и со временем решить ее", – добавила учитель физики.

Напомним, 27 сентября в Тюмени завершается первый тур заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022". Все 88 финалистов уже дали уроки по своим предметам для учащихся гимназии № 16. Сегодня конкурсанты проведут внеурочные испытания, а вечером станут известны имена 15 лауреатов, которые продолжат борьбу во втором туре.

29 и 30 сентября лауреатов ждут конкурсные испытания "Мастер-класс" и "Вопрос учителю года". 1 октября на торжественной церемонии объявят пятерку призеров конкурса, которые 3 октября в Москве примут участие в финальном испытании – "Педагогический совет".

Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя "Большого хрустального пеликана", объявят 5 октября в Государственном Кремлевском дворце.