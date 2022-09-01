Тюменские волонтеры участвуют в организации конкурса "Учитель года России – 2022"

| Фото: пресс-центр конкурса «Учитель года России – 2022» | Фото: пресс-центр конкурса «Учитель года России – 2022»

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Юные волонтеры из Тюмени участвуют в проведении и организации мероприятий заключительного этапа конкурса "Учитель года России – 2022", который проходит в эти дни в гимназии № 16, сообщает пресс-центр всероссийского конкурса.

Ребята общаются с финалистами, членами жюри и гостями конкурса, рассказывают об истории гимназии, показывают экспонаты, представленные за витринами в школьных коридорах.

"Они также помогают сориентироваться участникам конкурса из других городов. Я благодарна ребятам за помощь. Уже четыре дня конкурсных испытаний отработаны и с уверенностью можно сказать, что без них мы бы не справились", - рассказала заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 16 Тюмени Анастасия Неведимова.

Она добавила, что юные волонтеры были отличными помощниками и при подготовке учебного заведения к приезду финалистов и жюри конкурса.

"Мне приятно осознавать, что к нам приехали люди из других городов. Им очень нравится наша гимназия. Гости интересуются ее историей, спрашивают, что за экспонаты у нас стоят, витрины, чем мы занимаемся. Мы с удовольствием отвечаем, рассказываем", - отметила ученица гимназии № 16, кадет-волонтер объединения "Монолит" Анастасия Рассекина.

Волонтерами на конкурсе "Учитель года России – 2022" стали воспитанники военно-патриотического объединения "Монолит", созданного при гимназии № 16. Под руководством педагогов ребята изучают основы военного дела, огневой, тактической и медицинской подготовки. В мае 2022 года движению исполнилось пять лет.

Напомним, гимназия № 16 стала площадкой для проведения конкурсных испытаний первого тура заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022". С 22 по 24 сентября 88 финалистов провели для учеников уроки по своим предметам. А 26 и 27 сентября они организуют внеурочные занятия в конкурсном испытании "Воспитательное событие".