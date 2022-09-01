Учитель из Кургана Юрий Долгих провел для тюменских школьников профориентационную игру

| Фото: сообщает пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" | Фото: сообщает пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022"

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Лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", учитель экономики, истории и обществознания из Кургана Юрий Долгих посвятил свое "Воспитательное событие" профориентации, сообщает пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022".

На внеурочном занятии для учеников 11 класса тюменской гимназии № 16 педагог использовал профориентационную игру "Перспектива".

"Мы чуть-чуть переделали игру под событие. Была задача - выйти на те качества и ценности, которые необходимо иметь при устройстве на работу. Я работал с ребятами, для которых вопрос профориентации актуален. Им предстоит выбрать экзамены для поступления в вузы и в будущем вести профессиональную деятельность", – рассказал Юрий Долгих.

Ребята узнали, что на собеседовании работодатели могут спросить не только об опыте и месте учебы, но и о ценностных ориентирах. Например, что важнее: семья или карьера? Курганский учитель старался вывести учеников на то, чтобы они задумывались об этих вещах. Гимназистам предстояло понять, соответствует ли профессия их ценностям.

Юрий Долгих отметил, что ребята прекрасно показали себя на "Воспитательном событии", лучше, чем он мог себе представить. Они умеют говорить внятно, развернуто и аргументировано.

"Два ученика играли роль кандидатов на должность. Они адаптировались под вопросы, им это было интересно. Перед тем, как перейти к собеседованию, я спросил, определились ли они с профессией. Из 12 человек руки подняли 11. Значит, для них это актуально", – поделился финалист "Учителя года России – 2022".

Юрий Долгих добавил, что педагогика привлекает его темпом, работой с детьми. "Здесь каждый день у тебя что-то новое, даже если дети те же, то тема другая, иные эмоции. Жизнь чувствуется. Вот этим, наверное, и затягивает", - добавил Юрий Долгих.

Напомним, в Тюмени в гимназии № 16 завершились первые испытания для финалистов конкурса "Учитель года России – 2022". Все 88 педагогов провели уроки по своим предметам и организовали креативные внеурочные занятия. Вечером 27 сентября станут известны имена 15 лауреатов конкурса, которые перейдут в следующий тур.

Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя главного приза – "Большого хрустального пеликана", будет объявлено 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.