Ильсур Зиганшин: стать лауреатом конкурса "Учитель года России – 2022" - это очень ответственно

| Фото: сообщает пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" | Фото: сообщает пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022"

Стать лауреатом Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" – это радостно и ответственно, сказал учитель обществознания из Казани Ильсур Зиганшин.

"На душе у меня противоречиво. С одной стороны – радостно, а с другой – понимаешь ответственность, ведь тебя ждут дальнейшие испытания. Интересно, любопытно, чем все закончится", – поделился педагог.

В первом туре конкурсное испытание "Урок" педагог посвятил развитию общества и прогрессу. По его словам, важно, чтобы дети задумались о том, что нужно взять жизнь в свои руки и добиваться успеха.

На "Воспитательном событии" Ильсур Зиганшин рассказал ученикам гимназии № 16 о культуре. Вместе с детьми они спланировали маршрут, благодаря которому можно обогащаться и познавать родной город.

Говоря о своей профессии, учитель из Казани отметил, что изначально хотел работать в правоохранительных органах, но его пригласили в родную школу. "Когда попробовал работать учителем, уже не смог изменить свой путь", – сказал он.

Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя главного приза – "Большого хрустального пеликана", будет объявлено 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце, сообщает пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022".