Учитель английского языка из Челябинска расскажет о наставничестве

| Фото: пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" | Фото: пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022"

О наставничестве расскажет на первом испытании второго тура Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" лауреат из Челябинска, учитель английского языка Вероника Мушкарина, сообщает пресс-центр Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022".

"Одна из стратегических идей моей профессиональной карьеры – это идея наставничества. Сейчас она стала трендовой, недаром 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, об этом и поговорим на "Мастер-классе", - поделилась педагог.

Вероника Мушкарина рассказала, что с тюменскими пятиклассниками у нее возникло полное взаимопонимание, после двух встреч никак не могли расстаться с ребятами, фотографировались и разговаривали. Мало того, дети привели своих одноклассников, чтобы познакомить их с полюбившейся учительницей.

Преподаватель подытожила, что мастерство учителя заключается в том, чтобы понять, какой прием, какая технология сработает именно в этот момент, именно с этими детьми, на этой теме, в этом классе.

Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя главного приза – "Большого хрустального пеликана", будет объявлено 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.