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24 тысячи гербер получили предприниматели Тюменской области из Армении

Экономика, 12:32 29 сентября 2022

Россельхознадзор | Фото: Россельхознадзор

Партию из 24 тыс. гербер получили предприниматели Тюменской области из Армении. Кроме того, из дружественной страны самолетом доставлено 148 кг клубники, более 280 кг зелени. Продукцию общим весом около 500 кг проконтролировали в аэропорту Рощино инспекторы областного Россельхознадзора, сообщает ведомство.

"В результате осмотра подкарантинной продукции на выявление карантинных объектов, выданы акты, удостоверяющие фитосанитарную безопасность партии", - уточнили в управлении Россельхознадзора Тюменской области.

Отметим, что это далеко не первая поставка из Армении. Сотрудничество между Тюменской областью и дружественным государством наращивается. На XXV Петербургском международном экономическом форуме между Тюменской областью и Арменией подписан меморандум о намерениях по развитию параллельного импорта, торгово-экономических отношений, туризма, образования и культурных связей. Этому способствует возобновление авиасообщения между Тюменью и Ереваном. Рейсы выполняются авиакомпанией "ЮТэйр" по воскресеньям.

Оксана Корнеенкова

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# Армения , Россельхознадзор , сотрудничество , цветы

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