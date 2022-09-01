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95 жителей Тюменской области заболели клещевым энцефалитом

Общество, 12:43 29 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

95 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 106 случаев клещевого боррелиоза зарегистрировали в Тюменской области с начала эпидсезона, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Всего в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратились 25 тыс. 212 человек, из них 4 тыс. 590 детей до 14 лет. По данным на 26 сентября случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области.

Наибольшее количество присасываний зафиксировано в Тюмени и Тюменском районе (11 тыс. 88), в Тобольске и Тобольском районе (2 тыс. 288), в Ишиме и Ишимском районе (2 тыс. 157), а также в Заводоуковском городском округе (1 тыс. 229). Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

С начала эпидсезона исследовано 3 тыс. 68 клещей. Из них в 54 обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 1 тыс. 136 - возбудитель клещевого боррелиоза.

Для предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего с 30 марта от клещей обработали 9 тыс. 290 га.

Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приёмном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54 А), жителям других городов и районов – в местных филиалах областных больниц.

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# клещевой боррелиоз , клещевой энцефалит , клещи , Роспотребнадзор

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