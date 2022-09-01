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Спортивные ориентировщики пробегут кросс под деревней Криводанова

Спорт, 08:57 30 сентября 2022

департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Тюменские спортивные ориентировщики пробегут кросс на длинные дистанции. Участники чемпионата и первенства Тюменской области соберутся в районе д. Криводанова 2 октября, сообщает региональный департамент по спорту.

Начало соревнований запланировано на 11 часов. Участие в них могут принять дети старше 10 лет и опытные спортсмены. В том числе, на кроссе встретятся ветераны спорта из школы "Ермак" - постоянные участники этих соревнований.

Для новичков подготовлена специальная трасса, где они могут попробовать свои силы и пробежаться всей семьей.

Традиционно кросс собирает около 100 человек. В этом году о своем участии уже заявили представители спортивных школ Тюмени и Тюменского района. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

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# Криводаново , кросс , спортивное ориентирование

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