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Сизую чайку и белошапочную овсянку впервые обнаружили на территории "Запсибнефтехима"

Общество, 17:19 29 сентября 2022

группа ООО "ЗапСибНефтехим" ВКонтакте | Фото: группа ООО "ЗапСибНефтехим" ВКонтакте

Три ранее не встречавшихся вида — сизую чайку, ополовника и белошапочную овсянку — зафиксировали специалисты на территории "Запсибнефтехима" в Тобольске. Это уже девятое орнитологическое обследование нефтехимического комплекса в рамках проекта "Территория чибисов".

"В ходе этого обследования мы обнаружили 18 видов птиц. Во второй раз за историю наблюдений зафиксирована транзитная встреча с орланом-белохвостом, занесенным в Красную книгу России", — сообщают корпоративные коммуникации ООО "Запсибнефтехим".

Обследования проходят не реже двух раз в год — весной, в период гнездования, и осенью, перед началом периода зимовки. С 2019 года на территории "Запсибнефтехима" было обнаружено 89 видов птиц, сохранено 77 гнезд куликов и других наземно-гнездящихся пернатых.

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# ЗапСибНефтехим , птицы

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