Александр Моор: память о подвиге краснодонских молодогвардейцев священна

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка, посвященная подвигу молодогвардейцев Краснодона, открыта в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени. Она приурочена к 80-летию создания молодежного партизанского движения "Молодая гвардия", которое вело подпольную войну с фашистами во время оккупации Донбасса. Тема не потеряла актуальность и в наши дни - граждане Донецкой народной республики продолжают борьбу с украинскими неонацистами. Об этом на открытии выставки "Верности клятве вашей – бессмертие" заявил глава региона Александр Моор.

"В этом году мне удалось побывать в Краснодоне, в музее "Молодой гвардии". Я увидел в глазах жителей Краснодона, что для них память о молодогвардейцах священна. Каждый местный житель бережно хранит память о подвиге земляков. Жизни, поступки молодогвардейцев – яркий пример того, как простые люди, вчерашние школьники становятся героями. Пришло время встать на защиту нашей Родины, дать ответ всем угрозам. Для жителей Краснодона их подвиг – неиссякаемый источник силы, которая восемь лет помогает им бороться с украинскими неонацистами за свою независимость, за право говорить на родном языке, за свое будущее", – сказал губернатор.

Напомним, между Тюменской областью и Краснодоном подписано соглашении о сотрудничестве.

Председатель Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова уверен, что самое важное - это сохранить историю о молодогвардейцах в памяти поколений.

"Идут годы, но они не умаляют и не отдаляют нас от величия подвига. Это наша история. Выдающийся маршал Советского Союза Константин Рокоссовский говорил: "Только тот народ, который чтит своих героев, может быть великим". Эти слова, безусловно, отнесены к нашему народу, нашей стране. Потому мы поддерживаем специальную военную операцию и итоги состоявшихся референдумов. Они возвращают к нам наших людей", – сказал он.

Председатель областного совета ветеранов Степан Киричук считает, что выставка дает возможность нынешнему поколению молодых людей узнать о подвигах молодогвардейцев.

"Почувствуйте тот героизм, преданность, отдачу, которые проявляли молодогвардейцы. Они были сильны. Их история дает нам приблизиться к их подвигу, вере, любви к Родине, которая требуется от нас", – сказал Степан Киричук.

В основе проекта Верности клятве вашей – бессмертие"- предоставленные музеем "Молодая гвардия" в Краснодоне архивные документы. Посетить выставку в историческом парке можно по 30 октября. Возрастное ограничение: 6+.