В Тюменской области домой вернулись 14 ошибочно призванных жителей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 жителей Тюменской области, мобилизованных по ошибке, вернулись домой 29 сентября.

Региональный штаб Общероссийского народного фронта запустил работу горячей линии содействия гражданам, чьи права нарушены при проведении частичной мобилизации.

За несколько дней работы общественники приняли около 700 обращений от жителей Тюменской области, более половины обратившихся получили подробные консультации по вопросам, связанным с призывом. Отменить призыв удалось для 14 человек.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В основном это люди, имеющие четырех и более детей, воспитывающие детей с инвалидностью, а также учителя", - рассказал руководитель областного штаба ОНФ Роман Чуйко.

Один из отправившихся домой от КПП полигона ТВВИКУ на оз. Андреевское - 46-летний Александр Бурылов, преподаватель физкультуры и ОБЖ школы с. Шестаково Заводоуковского района, он получил повестку 23 сентября.

"Наша школа малокомплекная и учителей не хватает, - рассказал он. - Директор обратился с просьбой разобраться в моей ситуации и ему пошли навстречу".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчина отмечает, что если бы не семейные обстоятельства и болезнь супруги, то ушел бы по призыву без колебаний.

"О проведенном на сборах времени я нисколько не жалею, это на самом деле отличная практика, - добавил Александр Бурылов. - Занимались огневой подготовкой, сборкой автомата, метанием гранат - а это большой плюс и пригодится мне в работе с ребятами".

Напомним, что ОНФ вместе с Минюстом РФ выстроили систему работы по юридическому консультированию мобилизованных и их семей в рамках горячей линии 8-800-200-3411. Также на вопросы о частичной мобилизации тюменцам ответят на горячей линии 122. Больше вопросов и ответов – на портале объясняем.рф. В частности, там можно узнать, куда обращаться гражданам, которые считают, что их мобилизовали по ошибке.

В региональном отделении ОНФ обращения принимают по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 69а. Контактный телефон - 8(3452) 79-28-98. "Мобилизация - это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы", отметили в ОНФ.

Николай Ступников