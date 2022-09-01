Режиссер фильма "Елки 8" приедет в Тюмень на кинофестиваль "Ноль Плюс"

| Фото: "Ноль Плюс" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Ноль Плюс" во ВКонтакте (архив)

Пообщаться с режиссером фильма "Елки 8" Антоном Богдановым тюменцы и гости города смогут в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в рамках кинофестиваля "Ноль Плюс" в 15 часов 2 октября. Задать вопрос сможет любой желающий, сообщают организаторы.

Напомним, что Антон Богданов снялся в таких картинах и сериалах, как "Реальные пацаны", "Елки", "Огонь", "Майор Гром: Чумной доктор" и в других. Также он снял фильм "Иван Семенов: школьный переполох", который идеально подходит для семейного просмотра с детьми. Премьера ленты состоится на кинофестивале "Ноль Плюс".

Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация по ссылке.

После окончания мероприятия режиссер примет участие в церемонии открытия IX Международного фестиваля детского и семейного кино в ДК "Нефтяник". Начало - в 18 часов.