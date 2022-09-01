Историю крепостной девушки Анюты расскажут тюменцам в Центре татарской культуры

| Фото: Центр Татарской Культуры Тюмень во ВКонтакте | Фото: Центр Татарской Культуры Тюмень во ВКонтакте

Одноактный водевиль "Барская спесь, или Анютины глазки", посвященный Дню пожилого человека, покажут тюменцам в Центре татарской культуры 2 октября. Начало - в 15 часов, вход свободный.

Сыграют спектакль актеры Тюменского народного театра, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" специалист по методике клубной работы Центра татарской культуры Камиля Фахрутдинова.

История пойдет о крепостной девушке Анюте, которая очень хочет выйти замуж за самого видного парня на деревне - красавца Ивана. Он - сын десятского, служит в трактирщиках в Москве, любит пострелять зайцев без разрешения барина в приусадебной роще. Но свадьбы без согласия барина и барыни не бывать. Вскрывшийся серьезный проступок Ивана, связанный с охотой, ставит под удар счастливое будущее влюбленных. Барин пообещал Анюте дать свое согласие, если она придет нынче же вечером к нему на свидание. Анюта решается просить защиты у барыни, которую супруг боится сильнее самого черта.

"Постановка идет чуть больше одного часа. После нее мы поздравим с Днем пожилых людей всех наших гостей, а также будет вручение подарков", - добавила Камиля Фахрутдинова.

Напомним, что в Тюмени 1 октября для пожилых тюменцев откроется танцевальная ретро-площадка с духовым оркестром, пройдет показ фильма "Волга-Волга", мастер-класс по оздоровительной гимнастике цигун и другие события.

Виктория Макарова