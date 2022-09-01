В селе Успенка Тюменского района отремонтировали шесть улиц

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Шесть улиц отремонтировали в с. Успенка Тюменского района благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В частности, обновили переулки Механизаторов, Садовый, Московский тракт, улицы 55 лет Победы, Механизаторов и Энергетиков. Благодаря национальному проекту в селе появилось почти 2,6 км новых дорог. Подрядная организация также расчистила водоотводные канавы, обустроила подъезды к домам, уложила водопропускные трубы.

Отметим, работы, проводимые в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области, подходят к концу. Большой объем ремонтов выполняется в Тюменском районе — 108 объектов.

"Работа ведется последовательно, каждый год мы стараемся не снижать ее темпов. Например, в Успенке в прошлом году также отремонтировали шесть улиц протяженностью более 2,5 км", — прокомментировал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.