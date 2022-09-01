25 пар носков и 50 мешков овощей отправили российским солдатам жители Исетского района Тюменской области

| Фото: газета "Заря", Исетский район | Фото: газета "Заря", Исетский район

25 пар вязаных носков сделали для российских солдат ветераны Исетского районого совета в рамках акции "Носки солдату". Совместно с акцией "Письмо солдату", в которой принял участие волонтёрский отряд "Добровольцы", носки отправили в пункт сбора гуманитарной помощи "Лавка добра" города Тюмени 28 сентября, сообщает группа Исетского молодежного центра во ВКонтакте.

Ученики первой школы районного центра при помощи родителей собрали посылки для военнослужащих, отправили письма и рисунки с приветами и словами благодарности. Также отправили 50 мешков овощей. В сборе помогали неравнодушные жители Исетского района. Было собрано четыре мешка моркови, два мешка лука, девять мешков свеклы, 35 мешков картофеля.

Добавим, в Верхнеингальском сельском поселении организован пункт сбора гуманитарной помощи. Откликнулись представители мусульманской организации и мечети, сельские предприниматели, педагоги и жители. Волонтерский штаб #МыВместе в селе Исетском регулярно отправляет гуманитарный груз.