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На страусиной ферме под Тюменью появились новые животные

Общество, 10:34 01 октября 2022

Страусиная ферма "Тюменский страус" ВКонтакте | Фото: Страусиная ферма "Тюменский страус" ВКонтакте

Новые животные - корова и олсица - появились на страусиной ферме в Тюменском районе. Также здесь родились шетлендский пони по имени Май, цыплята, утята и крольчата, пишет tmn.aif.ru.

Работники фермы отмечают, что здесь содержатся и африканские страусы. Они не боятся холодов и гуляют по снегу до минус 20 градусов. У этих птиц плотное оперение, которое удерживает тепло и создает защиту. Поэтому резкие перепады температуры им не страшны.

С наступлением зимы страусы преимущественно живут в ангаре, который защищает их от ветра. Температура в помещении почти такая же, как на улице.

"Мы добавляем птицам побольше соломы, чтобы ногам и животам было теплее, когда они спят. Из всех наших животных страусы требуют наименьшего ухода и количества корма. В день пернатые съедают до двух килограммов дробленого овса или пшена. Иногда в корм добавляются морковь и капуста", – рассказали сотрудники фермы.

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# животные , страусиная ферма

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