Тобольские школьники поучаствуют в настольной игре "Кадры будущего"

| Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте | Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте

Чемпионат по настольной игре "Кадры будущего" стартует в Тобольске в мультицентре "Моя территория" 5 октября. Первыми за победу сразятся учащиеся 7-11 классов, пишет "Мегатюмень".

Ребятам предстоит применить предложенные навыки на игровом поле, чтобы освоить профессию. Для победы необходимо продумать свою стратегию развития, первым освоить наибольшее количество специальностей и надпрофессиональных навыков. Разобраться с правилами игры участникам помогут игротехники.

Организаторы уверены, что участие в чемпионате позволит подросткам развить надпрофессиональные навыки и определиться с делом, которым они будут заниматься в будущем.

Регистрация на игру проходит по ссылке.