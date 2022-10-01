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Тобольские школьники поучаствуют в настольной игре "Кадры будущего"

Общество, 13:36 01 октября 2022

мультицентр "Моя территория" ВКонтакте | Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте

Чемпионат по настольной игре "Кадры будущего" стартует в Тобольске в мультицентре "Моя территория" 5 октября. Первыми за победу сразятся учащиеся 7-11 классов, пишет "Мегатюмень".

Ребятам предстоит применить предложенные навыки на игровом поле, чтобы освоить профессию. Для победы необходимо продумать свою стратегию развития, первым освоить наибольшее количество специальностей и надпрофессиональных навыков. Разобраться с правилами игры участникам помогут игротехники.

Организаторы уверены, что участие в чемпионате позволит подросткам развить надпрофессиональные навыки и определиться с делом, которым они будут заниматься в будущем.

Регистрация на игру проходит по ссылке.

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# настольные игры

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