О профилактике лейкоплакии напомнила ишимский стоматолог-хирург

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Своевременно лечить заболевания полости рта советует врач-стоматолог-хирург областной больницы №4 из Ишима Кристина Гуторова. В противном случае, это может привести к серьезным патологиям, в том числе, к злокачественным опухолям, сообщает областной департамент здравоохранения.

Специалист привела в пример одного из пациентов, у которого зубы впивались в десну, травмируя слизистую. При осмотре выявилось, что в месте травмирования развилось злокачественное новообразование верхней челюсти. Сейчас мужчина лечится у врачей-онкологов.

По словам Кристины Гуторовой, чаще всего пациенты даже не догадываются, что у них лейкоплакия – поражение слизистой оболочки, проявляющееся очаговым ороговением. Они приходят удалить зубы или их корни, а обнаруживаются такие очаги.

"Всем пациентам, которые обращаются на прием, рекомендую проводить своевременную санацию полости рта, удалять разрушенные зубы, лечить кариес. Разрушенные зубы, это не только хронический очаг инфекции в полости рта, но и травма слизистой оболочки. Их острые края приводят к хронической механической травме слизистой оболочки полости рта, которая провоцирует появление предраковых и раковых заболеваний", - пояснила специалист.

Еще одним фактором возникновения лейкоплакии, которая без лечения может перерасти в рак, она назвала курение.