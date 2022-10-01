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В Тюмени назвали победителей регионального этапа премии "Студент года"

Общество, 19:42 01 октября 2022

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

19 студентов и семь студенческих объединений победили в региональном этапе Российской национальной премии "Студент года — 2022". Они представят Тюменскую область на всероссийском уровне, пишет Moi-portal.ru.

В ходе очных конкурсных испытаний участники регионального этапа премии рассказывали о себе, отвечали на вопросы экспертов, решали кейсы по своей номинации и презентовали их решения.

Гран-при регионального этапа премии среди образовательных организаций высшего образования получила Лариса Алхимова, среди профессиональных образовательных организаций — Варвара Баева.

В открытых образовательных треках обладателями гран-при стали Максим Эм ("Студент года. Архитекторы"), Анастасия Абрамова ("Студент года. Медики") и Мария Дерябина ("Студент года. Педагоги").

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