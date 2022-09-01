Тюменского борца Владимира Чебоксарова наградили орденом Дружбы

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Орденом Дружбы награжден президент тюменской региональной Федерации спортивной борьбы Владимир Чебоксаров. Награду серебряному призеру Олимпийских игр вручил помощник президента России Игорь Левитин в Кемерово на X Международном форуме "Россия – спортивная держава".

"Хочется подчеркнуть, что таким образом оценен труд нашего дружного большого тюменского коллектива, общих результатов. Многое было за эти годы сделано. Десятки масштабных соревнований, которые провели в Тюменской области, шесть международных турниров по греко-римской борьбе серии Гран-при Ивана Поддубного", - подчеркнул Владимир Чебоксаров.

Он также отметил большую роль спорта в воспитании молодого поколения и их участии в общественной жизни.