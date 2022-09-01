Старшина батальона "Тобол" поблагодарил за поддержку жителей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старшина батальона "Тобол" поблагодарил за поддержку жителей Тюменской области на акции "Вместе навсегда!", которая состоялась в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области 30 сентября.

"Передаю вам привет от нашего батальона "Тобол". Хочу выразить благодарность всем жителям Тюменской области, правительству региона за помощь, которую нам оказывают по вещевому имуществу. Говорят, что нет ничего у нас. У нас есть всё - вся экипировка и обмундирование. Хочу всем пожелать здоровья, мира и добра. Мы чувствуем поддержку. Силы и боевой опыт у всех нас есть. Победа будет за нами", - сказал старшина тюменского инженерно-саперного подразделения "Тобол" Андрей Терентьев, обращаясь к землякам.

Отметим, что акция "Вместе навсегда!" проходит во всех регионах России, в том числе и ее четырех новых субъектах - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.