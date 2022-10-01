Девять школ Тюмени присоединились к акции "Классное дерево"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Девять образовательных учреждений Тюмени присоединились к экологической акции "Классное дерево" в 2022 году. В планах – высадить на пррилегающих к ним территориях более 300 деревьев, сообщает городская администрация.

Так, у школы № 63 активно уже появились тополя, липы, клёны, рябины, ели, сирень. Сначала готовится основание для посадки: спецтехникой выкапывается посадочная яма, вынимается непригодный для посадки грунт, завозится плодородная почва. Высадив саженцы, специалисты формируют лунки, устанавливают растяжки, обильно поливают, чтобы деревца лучше приживались.

Закупают саженцы в местном питомнике. Процесс посадки полностью находится под контролем единого центра озеленения города – МКУ "ЛесПаркХоз". Начальник отдела озеленения Тюмени Андрей Филатов напомнил, что в рамках муниципального контракта на молодые посадки распространяется гарантия: два года для лиственных пород и три года – для хвойных.

Отметим, акция "Классное дерево" проводится в Тюмени пятый год, в ней приняли участие более 3 тысяч детей и подростков, с их помощью высажено около 2 тысяч деревьев.