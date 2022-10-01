Юных тюменских медийщиков приглашают на всероссийский форум

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Принять участие во всероссийском форуме молодых журналистов предлагают юным медийщикам из Тюменской области. Мероприятие пройдет с 8 по 21 ноября во всероссийском центре "Смена", сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

Участниками могут стать ребята в возрасте 14-17 лет. Это лидеры и активисты детских и молодежных пресс-центров, победители олимпиад по русскому языку и литературе, участники региональных и федеральных медиафестивалей, победители и участники региональных, окружных, федеральных конкурсов по журналистике, а также те, кому интересно данное направление деятельности.

Школьники попробуют себя в роли сотрудников медиацентра, который осуществляет работу по пяти направлениям: радиожурналистика, тележурналистика, фотожурналистика, интернет-журналистика, печатная журналистика. Участники продемонстрируют свои творческие способности и погрузятся в профессиональную среду.

В частности, они создадут проекты, теле- и радиопередачи, сюжеты, печатные издания, авторские статьи, новостные материалы, поработают над продвижением контента в интернете, познакомятся с известными специалистами.

Экспертами программы станут представители известных СМИ, пресс-служб, блогеры, маркетологи, руководители информационных изданий и теле- и радиоканалов, медийные лица.

В ходе программы дети защитят проекты медиацентра, проверят полученные знания на медиа-квизе, а также проведут форсайт-сессию, в ходе которой создадут образ современного журналиста.

Чтобы стать участником форума молодых журналистов, необходимо до 7 октября подать заявку через сайт ВДЦ "Смена". К заявке можно прикрепить до 10 достижений по социально-гуманитарному, художественному или техническому направлениям.