  • 1 октября 20221.10.2022суббота
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юных тюменских медийщиков приглашают на всероссийский форум

Общество, 15:03 01 октября 2022

фото организаторов | фото организаторов

Принять участие во всероссийском форуме молодых журналистов предлагают юным медийщикам из Тюменской области. Мероприятие пройдет с 8 по 21 ноября во всероссийском центре "Смена", сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

Участниками могут стать ребята в возрасте 14-17 лет. Это лидеры и активисты детских и молодежных пресс-центров, победители олимпиад по русскому языку и литературе, участники региональных и федеральных медиафестивалей, победители и участники региональных, окружных, федеральных конкурсов по журналистике, а также те, кому интересно данное направление деятельности.

Школьники попробуют себя в роли сотрудников медиацентра, который осуществляет работу по пяти направлениям: радиожурналистика, тележурналистика, фотожурналистика, интернет-журналистика, печатная журналистика. Участники продемонстрируют свои творческие способности и погрузятся в профессиональную среду.

В частности, они создадут проекты, теле- и радиопередачи, сюжеты, печатные издания, авторские статьи, новостные материалы, поработают над продвижением контента в интернете, познакомятся с известными специалистами.

Экспертами программы станут представители известных СМИ, пресс-служб, блогеры, маркетологи, руководители информационных изданий и теле- и радиоканалов, медийные лица.

В ходе программы дети защитят проекты медиацентра, проверят полученные знания на медиа-квизе, а также проведут форсайт-сессию, в ходе которой создадут образ современного журналиста.

Чтобы стать участником форума молодых журналистов, необходимо до 7 октября подать заявку через сайт ВДЦ "Смена". К заявке можно прикрепить до 10 достижений по социально-гуманитарному, художественному или техническому направлениям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# журналистика , СМИ , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:34 01.10.2022Свыше 3,2 млрд рублей налогов выплатят тюменцы в 2022 году
15:03 01.10.2022Юных тюменских медийщиков приглашают на всероссийский форум
14:36 01.10.2022О профилактике лейкоплакии напомнила ишимский стоматолог-хирург
14:21 01.10.2022В Тюмень из Краснодона доставили на лечение 19 пациентов с тяжелыми заболеваниями