Тюменские врачи скорой помощи спасли грибника с инфарктом

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Прямо в лесу оказала помощь тюменскому грибнику с инфарктом врачебная бригада скорой медицинской помощи в составе врача Ярослава Кубанина и фельдшера Федора Смазнова.

Когда двое мужчин выходили из леса, за 500 метров до дороги один из них потерял сознание. Очнувшись, пожаловался на боли в области сердца – давящие, сжимающие за грудиной. Его товарищ принял верное решение: предложил полежать, пока не прибудет вызванная бригада скорой помощи. Уже через 20 минут она была на месте, где их ждал друг пациента.

Медики со всем необходимым оборудованием пробирались через чащу, проваливаясь по колено в грязь. Лежа на болотной кочке, их ожидал 62-летний пациент.

"При виде нас он почувствовал бодрость, даже хотел продолжить поиски грибов. Но мы настояли на обследовании, а электрокардиограмма показала обширный инфаркт миокарда. Это уже само по себе опасное для жизни состояние, которое может в секунды осложниться развитием кардиогенного шока и внезапной остановкой сердца", – уточняет врач бригады скорой Ярослав Кубанин.

Пациенту была проведена тромболитическая терапия, помогающая восстановить кровоток путем разрушения тромба в сосуде. Лечение прошло успешно, а затем спасатели из МЧС помогли эвакуировать пациента из леса до машины скорой помощи.

Мужчину доставили в Кардиоцентр, откуда его выписали через две недели в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба Тюменской станции скорой медицинской помощи

Специалисты напоминают, что в ситуациях, когда возникают сомнения – нужна бригада скорой или нет, поможет диспетчер: позвоните со стационарного телефона по номеру 03, с мобильного - 103.