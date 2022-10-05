В Тобольске проведут субботник на территории старинного монастыря
Субботник на территории Знаменского монастыря (ул. Декабристов, 21) в Тобольске состоится 6 октября в 15 часов. Уборку организует общественная организация "Добрая воля".
"Приглашаем всех неравнодушных на очистку территории. Нужны будут мешки и перчатки, мужчины возьмут ножовки", — сообщила ИА "Тюменская линия" представитель объединения "Добрая воля" Диляра Гадирова.
Сбор участников субботника — у торца здания торгово-бытового комплекса "Иртыш" (ул. Хохрякова, 20).
Ансамбль "Монастырь Знаменский" расположен в подгорной части Тобольска и состоит из шести объектов культурного наследия. Это братско-настоятельский корпус с Казанской церковью, колокольня, Преображенский собор, учебный корпус, монашеский корпус и здание семинарии, где во время ссылки преподавал декабрист Вольф Богданович. Здания были построены в XVIII — начале XX века.