Фонтаны Тюмени отключают до 1 мая

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

До 15 октября все фонтаны Тюмени законсервируют к зиме. Подрядные организации управ отключают фонтаны от электроэнергии, освобождают систему от воды, промывают чаши и демонтируют насосы, сообщает городская администрация.

В Центральном округе Тюмени уже отключены до 1 мая все восемь фонтанов, в Восточном – шесть. Начинается консервация фонтанов в Калининском округе: у дома № 15 по Червишевскому тракту, в Комсомольском сквере, на аллее Молодоженов.

Помимо слива воды и очистки дна и стенок чаш, для защиты чаши будет установлен деревянный настил. Такое покрытие защитит фонтаны от осенней листвы и снега.