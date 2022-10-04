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Тюменским предприятиям предлагают представить свою продукцию в Иране

Экономика, 09:21 04 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оборудование, технологии, продукцию АПК могут представить во время бизнес-миссии в Иран компании и предприниматели Тюменской области. Торгово-промышленная палата РФ приступила к формированию российской делегации. Подать заявку нужно успеть до 14 октября, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

В программе бизнес-миссии с 14 по 18 октября запланированы: российско-иранский деловой форум, В2В встречи, посещение промышленных и культурных объектов. С учетом конъюнктуры торгово-экономического сотрудничества с Ираном наиболее перспективными являются направления потребительского, продовольственного, финансового секторов, АПК, отраслей машиностроения, автомобилестроения, IT, логистики.

Программа бизнес-миссии и регистрация здесь.

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# бизнес-миссия , Иран , Тюменская торгово-промышленная палата

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