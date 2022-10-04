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В Тюмени к шести дачным обществам не будет подъезда с 4 по 6 октября

Общество, 19:05 03 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение автобусов по маршруту № 36 Центральный рынок – с/о "Лаванда" временно ограничат на подъезде к с/т "Ландыш", "Текстильщик", "Ясень", "Лаванда", "Виктория", "Зеленый дол" в связи с ремонтом дороги с 4 по 6 октября, сообщает администрация Тюмени.

Два автобуса № 36 будут работать по основной схеме до с/о "Ландыш" и два - по временной схеме без заезда в район с/о "Березняки".

Движение последних будет организовано по Салаирскому тракту (аналогично движению автобусов маршрута № 135), далее по проезду до подъезда к с/т Лаванда", далее до конечного остановочного пункта СНТ "Лаванда".

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# общественный транспорт

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