В тюменском центре на грант переоборудуют автомобиль для маломобильных людей

| Фото: Гериатрического центра «Комфорт» | Фото: Гериатрического центра «Комфорт»

Автомобиль для перевозки маломобильных людей переоборудуют в гериатрическом центре "Комфорт" на грант в 500 тыс. рублей от департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила помощник руководителя центра Дарья Черпакова.

"Потребность в таком автомобиле была давно. Раньше мы заказывали такси у сторонних организаций, но было дорого и приходилось ждать. У государственного социального такси срок ожидания составляет от пяти дней, и нас не устраивает качество их услуг. Минивен Nissan уже приобретен, в данный момент находится в Нижнем Новгороде на переоборудовании. Он будет подходить как для перевозки лежачих пациентов, так и для колясочников", - пояснила она.

В трех отделениях центра проживают 150 пожилых человек, кто-то живет постоянно, кто-то приезжает на время отпуска на лечение. В основном клиенты из Тюменской, Курганской областей, Югры и Ямала. Около 40 сотрудников работают в центре – это социальные работники, медицинский персонал, администрация.

"Потребность в квалифицированных кадрах всегда есть. Поскольку работа с пожилыми и маломобильными группами людей эмоционально и физически тяжелая, не все могут выдержать таких условий работы. Нам требуются устойчивые люди, которые не боятся тяжелого труда", – добавила Дарья Черпакова.

Как она пояснила, гериатрический центр - это семейный бизнес. Две родные сестры Ольга и Дарья столкнулись с трудностями, когда их родная бабушка оказалась маломобильной и за ней пришлось ухаживать. Они обратились за услугами в подобный центр в Свердловской области.

"Наблюдали, как все работает и отмечали для себя, что можно улучшить в работе центра, чтобы старость для пожилых людей проходила более безопасно и комфортно. Позже приняли решение открыть свой дом престарелых и инвалидов в Тюмени с лучшими условиями пребывания. У нас в центре теплая домашняя атмосфера, широкий спектр услуг, индивидуальный подход, сбалансированное питание", - отметила Дарья.

Начинающим предпринимателям она пожелала не останавливаться на достигнутом и идти до конца.

"Если есть идея, необходимо воплощать ее несмотря ни на что и улучшать жизнь людей, которые окружают вас и нуждаются в ваших услугах. Для нас самое сложное – соответствовать всем санитарным нормам. К нашему виду деятельности предъявляют очень высокие требования, серьезнее, чем в детских садах и медицинских учреждениях. Но даже это не останавливает нас. Мы видим, что в нас нуждаются и это придает нам силы двигаться и развиваться дальше", - подытожила Дарья Черпакова.

Ирина Шемякина