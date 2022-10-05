16 тюменских команд встретятся на закрытии проекта "Кадры будущего" в Тюмени

| Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер" во ВКонтакте | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер" во ВКонтакте

16 команд инициативных и креативных представителей молодежи Тюменской области соберутся на итоговом мероприятии проекта "Кадры будущего" в Тюмени с 6 по 7 октября. Ребята завершат работы над своими инициативами, а эксперты подведут итоги проекта, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

"Проект учит ребят навыкам командообразования, проектной деятельности, психологическим методам воздействия на результат работы. На сегодняшний день есть огромный спрос со стороны бизнеса на яркие и качественные, конкурентоспособные проекты — это важно для развития Тюменской области", - рассказала куратор регионального проекта "Кадры будущего. Тюменская область" Анастасия Баканова.

6 октября в отеле Vostok в 14 часов ребята подготовят презентационные материалы и площадки для защиты проектов.

7 октября в 14 часов в концертном зале "Пионера" участники соберутся на церемонии закрытия регионального проекта. В рамках торжественного события состоится подведение итогов и презентации проектов экспертному сообществу региона.