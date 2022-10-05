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Мастер-класс для нейрохирургов и офтальмологов проведут в МСЧ "Нефтяник"

Общество, 08:56 05 октября 2022

МСЧ "Нефтяник" | Фото: МСЧ "Нефтяник"

Хирургический мастер-класс для стоматологов, оториноларингологов, офтальмологов и нейрохирургов пройдет на базе МСЧ "Нефтяник" 7-8 октября, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Под руководством главного внештатного нейрохирурга Минздрава России, вице-президента ассоциации нейрохирургов России профессора Дмитрия Гуляева врачи будут отрабатывать хирургические методики лечения заболеваний головы и шеи, а также наблюдать за показательной диссекцией.

В первый день показательная диссекция будет посвящена лор-органам. Ее проведут заведующий отделением оториноларингологии "Нефтяник" Алексей Володеев и Хиййр Абдулкеримов, главный внештатный оториноларинголог министерства здравоохранения Свердловской области.

Во второй день мастер-класса можно будет увидеть имплантацию и варианты хирургического доступа к основанию черепа. Ее проведет научный руководитель курса Дмитрий Гуляев, главный внештатный нейрохирург Минздрава России и Георгий Науменко, врач-челюстной лицевой хирург им. Алмазова.

"Программа подобрана таким образом, чтобы профильные специалисты - участники могли подчеркнуть для себя много нового, познакомиться с техниками и вариантами их применения на практике", - рассказал нейрохирург клиники "Нефтяник" Юрий Геркул.

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# мастер-класс , МСЧ Нефтяник , хирургия

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