Проект реновации территории тюменского завода медоборудования отметили на международном студенческом конкурсе

| Фото: Тюменский индустриальный университет | Фото: Тюменский индустриальный университет

Диплом лауреата Национальной академии дизайна получил проект студентки ТИУ Софьи Горшковой по реновации территории завода медоборудования в Тюмени. На XXXI Международном смотре-конкурсе лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству Софья представила проект преобразования бывшей промышленной территории в базу для научной и образовательной деятельности.

"Возникла идея образования "города внутри города", который позволит создать компактную средовую единицу, подражающую функционально и морфологически крупному городу. Процесс создания мини-городов внутри крупного растущего позволит повысить уровень доступности пространства сделать город сомашстабным человеку", — говорится в описании проекта.

Дипломы первой степени на международном смотре-конкурсе также получили работы студенток кафедры архитектурной среды: "Центры татарской культуры в бывшей Бухарской волости Тюменского региона" Дианы Гафаровой, "Проект развития Пушкинского музея-заповедника в Пушкиногорском районе Псковской области" Анны Глотовой, "Архитектурная среда зоны экологического комфорта в Тюмени" Анны Сысолятиной, сообщает отдел внешних коммуникаций ТИУ.

Смотр-конкурс проходил в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. Эксперты оценили более 700 работ из 48 вузов, в том числе из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии.