Чемпионат Kvantobattle проведет тюменский технопарк "Кванториум" в честь дня рождения

| Фото: Кванториум г. Тюмень во ВКонтакте | Фото: Кванториум г. Тюмень во ВКонтакте

Чемпионат Kvantobattle по DOTA2, настольному теннису и шахматному турниру проведет детский технопарк "Кванториум" в свой день рождения 15 и 16 октября. К участию приглашают ребят от 11 до 17 лет.

"Почему выбрали эти турниры? Все просто, мы делали заранее опрос в нашей группе, и среди разных игр победила DOTA2, что не удивительно. Она одна из самых популярных в мире. Если говорить про теннис и шахматы, то у нас есть вся необходимая атрибутика, просторные помещения, где дети могут посоревноваться, а их друзья и родные поболеть за команды", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" педагог-организатор детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Лоташ.

Регистрация на турнир по DOTA2 открыта по ссылке. Закроют прием заявок только после того, как наберут минимум 6-7 команд. Далее для участников проведут онлайн-этап, после которого лучших пригласят в плей-офф в технопарк. По результатам турнира команду-победительницу наградят игровым набором – клавиатурой и мышкой.

В настольном теннисе и шахматах предполагается индивидуальное участие. Трем призерам в каждом состязании вручат игровые компьютерные мышки и фирменный мерч технопарка.

"Еще один подарок мы разыграем среди наших подписчиков в группе ВКонтакте. Пользователи должны сделать репост записи с объявлением чемпионата у себя на стене. 15 октября рандомным способом мы выберем победителя. Он получит игровую мышку", - добавил Дмитрий Лоташ.

Помимо турниров для гостей праздника подготовят виртуальную игровую зону. Можно будет надеть VR-шлем и сыграть в различные игры. Кроме этого планируется и другая развлекательная программа. Подробности педагог-организатор пока не раскрывает.

Отметим, "Кванториум" — площадка, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественнонаучным и техническим направлениям. Технопарк открылся в октябре 2017 года на базе Дворца творчества и спорта "Пионер".

Виктория Макарова