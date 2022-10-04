Урожайность зерновых в Ишимском районе в 2022 году увеличилась в полтора раза

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 50 % выросла урожайность зерновых в Ишимском районе в сравнении с прошлым годом. Если в 2021 году этот показатель был 22 центнера с гектара, то в 2022 году составил 33 центнера с гектара. И это не предел, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" первый заместитель главы Ишимского района Сергей Максимов.

По его словам, валовый сбор зерновых сейчас составляет 240 тыс. тонн. Если погода позволит вовремя убрать оставшиеся 15 тыс. 700 из почти 73 тыс. га, то показатель станет значительно выше.

На 4 октября в Ишимском районе убрано 82 % посевных площадей, муниципалитет входит в четверку лидеров. В Исетском районе урожайность составила 38 центнеров с гектара, Заводоуковском – 35, Ишимском и Тюменском районах – 33 центнера с гектара.

"Темпы уборки сбил обильный снегопад, который прошел неделю назад и привалил некоторые поля покровом до 15 сантиметров. Сейчас он растаял, но влажность остается, продолжаем уборочную большими темпами при высокой урожайности, небольшие потери есть, но хлеб должны собрать – это наша святая обязанность", - подчеркнул Сергей Максимов.

Замглавы отметил, что хлеб в текущем году качественный, его много, но спроса на него нет, потому что нет рынка сбыта. Существующая до 2022 года система реализации изменилась, а новые каналы пока только отрабатываются. Цена на зерновую продукцию упала в два раза. Сергей Максимов выразил уверенность, что под контролем правительства страны ситуация разрешится в ближайшее время.

Пока же, добавил он, зерно хранится в арочных сооружениях и других складских помещениях предприятий, которые забиты под потолок, помещений не хватает.

В одном из крестьянско-фермерских хозяйств нашли хороший выход – закупили специальную пленку, которой закрывают силос в ямах длиной 50 метров, сшили два 18-метровых полотна и закрыли гурты зерна от осадков, внизу придавили покрышками.

Всего в Ишимском районе 18 хозяйств закончили уборочную. Продолжается подготовка почвы под весенние посевы, обработано 48 тыс. 800 га – это 59 % площадей.

Практически в полном объеме сформирован семенной фонд – засыпано 23 тыс. 700 тонн из необходимых 24 тыс. тонн.

Большинство хозяйств заканчивают уборку картофеля, осталось убрать 33 из 136 гектаров.

Также убрали три гектара ранней капусты из девяти. Поздние сорта капусты продолжают набирать сладости и сока, им заморозки не страшны, подытожил Сергей Максимов.

Инна Кондрашкина