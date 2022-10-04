Терапию болевого синдрома в онкохирургии обсудят на конференции в Тюмени

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Научно-практическая конференция "Острая и хроническая боль у пациентов онкологического профиля. Пути и варианты решения" пройдет в Тюмени 5 и 6 октября. Специалисты из Тюмени, Астрахани и Москвы встретятся на площадке "Медицинского города", сообщает областной департамент здравоохранения.

Своим опытом поделятся директор-главный врач "Медицинского города", заведующий кафедрой онкологии, радиологии и радиотерапии Тюменского ГМУ Расим Тамразов, врач-анестезиолог-реаниматолог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России из Москвы Иван Рычков, анестезиолог-реаниматолог Архангельского клинического онкологического диспансера Денис Уваров, а также тюменские врачи анестезиологи-реаниматологи.

Специалисты обсудят и продемонстрируют в режиме реального времени варианты обезболивания с помощью аппаратов УЗИ экспертного класса. Также в ходе транслируемой операции покажут новейшие методы обезболивания, доступные только в нескольких клиниках страны и мира.

Отметим, ежегодно в России впервые выявляется более 600 тыс. больных со злокачественными новообразованиями, на учете состоит около 3 млн человек. Свыше 70% из них подвергаются плановому хирургическому лечению. Большинство причин послеоперационной летальности в современной онкохирургии напрямую связаны с неадекватной терапией болевого синдрома. Именно поэтому огромное значение придается обезболиванию пациентов в раннем послеоперационном периоде.