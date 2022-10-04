Дымка и запах гари пришли в Тюмень от лесных пожаров в районах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Запах гари пришел в Тюмень от лесных пожаров, зарегистрированных 4 октября в Вагайском, Тюменском и Уватском районах. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Также два пожара локализованы на территории Тобольского района. Ветер, изменивший направление, принес запах гари в областной центр.

Отмечается, что причина пожаров – неосторожность людей. Департамент лесного комплекса напоминает о правилах пожарной безопасности, при обнаружении пожара звоните по номеру 112.