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Дымка и запах гари пришли в Тюмень от лесных пожаров в районах

Общество, 13:36 04 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Запах гари пришел в Тюмень от лесных пожаров, зарегистрированных 4 октября в Вагайском, Тюменском и Уватском районах. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Также два пожара локализованы на территории Тобольского района. Ветер, изменивший направление, принес запах гари в областной центр.

Отмечается, что причина пожаров – неосторожность людей. Департамент лесного комплекса напоминает о правилах пожарной безопасности, при обнаружении пожара звоните по номеру 112.

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# департамент лесного комплекса , лесные пожары

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