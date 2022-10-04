Не только вклады: какие еще банковские продукты предпочитают уральские пенсионеры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 30 % договоров по вкладам в Уральском банке Сбербанка приходится на клиентов пенсионного возраста. Однако помимо сбережений клиенты в возрасте от 60 лет также оформляют ипотеку и берут кредиты. Так, среди всех ипотечных заемщиков около 5 % — люди в возрасте, а среди всех, кто берет потребительские займы — 4 % мужчин и 7 % женщин пенсионного возраста.

Интересно, что клиенты-пенсионеры в повседневной жизни все чаще используют дистанционные сервисы для управления своими финансами. Так, веб-версией и мобильным приложением СберБанк Онлайн сейчас пользуются около 40 % клиентов-пенсионеров. Пять лет назад этот показатель был на уровне 24,5 %.

"Интерес к банковским услугам у людей в возрасте 60+ всегда был высоким. Поэтому Сбербанк разработал для таких клиентов специальную линейку сберегательных продуктов — это и накопительные счета, и вклады. Также в Сбере пенсионерам доступны различные виды кредитования: потребительские займы, кредитные карты и ипотека. И мы видим, что клиенты из этой категории, как правило, являются ответственными и дисциплинированными заемщиками", - прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Специально для пенсионеров Сбербанк разработал сайт "Активный возраст", на котором можно пройти бесплатные видеокурсы, прочесть полезные статьи и получить информацию о продуктах и предложениях банка.

Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

ПАО Сбербанк, официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы "Сбербанк"), www.sberbank.ru. Реклама.