Спектакль-посвящение Осипу Мандельштаму представит в Тюмени Серовский театр драмы

| Фото: группа "Серовский театр-драмы имени А.П. Чехова | Фото: группа "Серовский театр-драмы имени А.П. Чехова

Спектакль "Эта ночь непоправима" представит Серовский театр драмы им. Чехова на сцене театра "Ангажемент" в Тюмени 21 и 22 октября. Постановка — посвящение поэту Осипу Мандельштаму.

По словам организаторов, это театральное воспоминание о большом поэте, основанное на его стихах и письмах, честный разговор о его жизни, любви и смерти.

"Поздние стихи Осипа Мандельштама для безопасности не фиксировались на бумаге, но продолжали сохраняться в памяти его жены Надежды Мандельштам. Она самоотверженно сберегла для сегодняшних поколений его образ, его голос, его речь. И сегодня уже с печатных книжных страниц Осип Эмильевич продолжает говорить с нами о духоподъемной красоте и о безжалостном уродстве этого мира. Он продолжает жить в нашей памяти и неустанно напоминает нам о чудовищных катастрофах прошлого", — говорится в анонсе.

Режиссер спектакля — Ренат Ходжаев, автор идеи — Раида Стрункина.

Начало спектакля — в 14 часов. Подробная информация о стоимости билетов размещена на сайте "Ангажемента". Возрастное ограничение: 16+.