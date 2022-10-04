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Десять компаний вошли в состав нефтегазового кластера Тюменской области

Общество, 17:48 04 октября 2022

из Telegram-канала Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева

Десять компаний вошли в состав нефтегазового кластера, основанного в Тюменской области. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

"Сегодня наша структура объединяет уже 101 участника из 15 регионов России. Это добывающие и нефтесервисные предприятия, представители науки, приборостроения, оборонного комплекса", – написал Андрей Пантелеев.

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Такой рост, по его словам, показывает эффективность совместной работы и тюменского опыта по выстраиванию прямого диалога между заказчиками и поставщиками.

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# Андрей Пантелеев , нефтегазовая отрасль

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