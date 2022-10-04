Десять компаний вошли в состав нефтегазового кластера Тюменской области

| Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева

Десять компаний вошли в состав нефтегазового кластера, основанного в Тюменской области. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

"Сегодня наша структура объединяет уже 101 участника из 15 регионов России. Это добывающие и нефтесервисные предприятия, представители науки, приборостроения, оборонного комплекса", – написал Андрей Пантелеев.

Такой рост, по его словам, показывает эффективность совместной работы и тюменского опыта по выстраиванию прямого диалога между заказчиками и поставщиками.