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Военные инженеры сорвали наступление условного противника в Тюменской области

Общество, 10:27 05 октября 2022

Центрального военного округа

В Тюменской области военнослужащие инженерно-саперного подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа сорвали наступление условного противника.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в ходе мероприятия боевой подготовки личный состав совершил марш в назначенный район, где отработал установку минно-взрывных заграждений и минирование участка лесной дороги. Кроме того, военные инженеры отработали обеспечение безопасных проходов личного состава мотострелкового подразделения на заминированном участке местности.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 100 военнослужащих.

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# инженерные войска , Минобороны

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