Военные инженеры сорвали наступление условного противника в Тюменской области

Центрального военного округа Центрального военного округа

В Тюменской области военнослужащие инженерно-саперного подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа сорвали наступление условного противника.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в ходе мероприятия боевой подготовки личный состав совершил марш в назначенный район, где отработал установку минно-взрывных заграждений и минирование участка лесной дороги. Кроме того, военные инженеры отработали обеспечение безопасных проходов личного состава мотострелкового подразделения на заминированном участке местности.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 100 военнослужащих.