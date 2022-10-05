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Тюменская делегация участвует во Всероссийской выставке "Золотая осень - 2022"

Общество, 10:16 05 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Делегация Тюменской области принимает участие во Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2022". Мероприятие стартует 5 октября в выставочном центре "Патриот" в Московской области и продлится до 8 октября, сообщает региональный департамент АПК.

Тюменские сельхозпроизводители, представители департамента агропромышленного комплекса и администраций муниципальных районов планируют обменяться опытом с коллегами в рамках деловой повестки. Они примут участие в форумах, заседаниях круглых столов и панельных дискуссиях, посвященных актуальным отраслевым темам.

Так, участники обсудят темы государственной поддержки АПК, развития сельских территорий, цифровизации, производства органической продукции, кадрового обеспечения отрасли, агротуризма. На форуме "Женщины в АПК" особое внимание уделят вопросам профессионального роста и реализации личностного потенциала женщин, занятых в сельском хозяйстве.

В эти же дни на территории ВДНХ на площади Промышленности состоится Национальный гастрономический фестиваль "Золотая осень – 2022". Здесь представят продукты из разных регионов страны, организуют мастер-классы народных ремесел, отдых в "Сельском лаунже", мини-фермы с животными и научный городок.

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# АПК , выставка , Золотая осень

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