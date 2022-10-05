В Голышмановском округе в обновленной амбулатории медпомощь получат более 1 тыс. 800 пациентов

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Врачебная амбулатория Областной больницы № 11 открылась в селе Ражево Голышмановского городского округа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Она рассчитана на оказание медицинской помощи более 1 тыс. 800 пациентов. К ней прикреплены три сельские территории и 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Капитальный ремонт амбулатории и оснащение ее оборудованием велись в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В здании располагаются: кабинеты приема взрослого и детского населения; дневной стационар; процедурная; детский прививочный кабинет; кабинет неотложной медицинской помощи; кабинет раннего выявления заболеваний; зубной кабинет; кабинет ЭКГ.

Ражевские медики активно используют телемедицинские технологии в своей работе. При помощи телекардиографа медработники снимают кардиограмму и отправляют ее специалистам в областную больницу для консультации. Это помогает ускорить оказание медпомощи пациентам в случае подозрения на инфаркт миокарда.