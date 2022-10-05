  • 5 октября 20225.10.2022среда
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Голышмановском округе в обновленной амбулатории медпомощь получат более 1 тыс. 800 пациентов

Общество, 13:14 05 октября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Врачебная амбулатория Областной больницы № 11 открылась в селе Ражево Голышмановского городского округа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Она рассчитана на оказание медицинской помощи более 1 тыс. 800 пациентов. К ней прикреплены три сельские территории и 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Капитальный ремонт амбулатории и оснащение ее оборудованием велись в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В здании располагаются: кабинеты приема взрослого и детского населения; дневной стационар; процедурная; детский прививочный кабинет; кабинет неотложной медицинской помощи; кабинет раннего выявления заболеваний; зубной кабинет; кабинет ЭКГ.

Ражевские медики активно используют телемедицинские технологии в своей работе. При помощи телекардиографа медработники снимают кардиограмму и отправляют ее специалистам в областную больницу для консультации. Это помогает ускорить оказание медпомощи пациентам в случае подозрения на инфаркт миокарда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Голышмановский городской округ , здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:06 05.10.2022Эксперт прокомментировал ускоренную регистрацию брака мобилизованных
14:54 05.10.2022В Тюменской области врачи выявили 403 случая коронавируса за сутки
14:09 05.10.20221 тыс. 81 малыш появился на свет в Тюмени в сентябре
13:58 05.10.2022В Тобольске проведут субботник на территории старинного монастыря