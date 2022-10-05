В тюменском музее для владельцев "Пушкинской карты" запустили новую экскурсию

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Новую экскурсию по выставке "Шедевры художественной коллекции" для владельцев "Пушкинской карты" запустил музейный комплекс им. И. Я. Словцова. Посетители увидят работы Василия Поленова, Аполлинария Васнецова, Ильи Репина и других, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Посетители узнают, кого называли "Московский Медичи" и "Савва Великолепный", кто создал знаменитый Абрамцевский кружок, где творили лучшие живописцы, скульпторы, музыканты под покровительством знаменитого мецената. В завершении экскурсии участникам сделают подарок – VR-тур, посвященный Савве Мамонтову.

Для школьников и студентов – оплата только экскурсии при предъявлении любого документа, подтверждающего личность. Для категории "Молодежь от 18 до 22 лет" билет на выставку оплачивается отдельно. Стоимость: 250 рублей. Приобрести билет можно по ссылке.

Возрастная категория: 12+.